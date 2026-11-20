Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Двое человек ранены при атаке ВСУ по мирным жителям в Брянской области. Украинские дроны ударили по Севскому и Стародубскому районам. Об этом 21 ноября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- В деревне Подлесные Новоселки Севского района вражеский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. 44-летний водитель получил ранения, - написал Егор Ковальчук. - Он госпитализирован.

В селе Воронок Стародубского района ранен 21-летний местный житель, который ехал на мопеде. Молодой человек доставлен в больницу, медики оказали ему необходимую помощь.