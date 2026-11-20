Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вблизи брянского села Барковичи 67-летний мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве в лесу, сброшенном с вражеского беспилотника. Трагедия произошла в Дубровском районе. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает 20 ноября губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Глубокие соболезнования родным погибшего, семье будет оказана необходимая помощь, - написал Егор Ковальчук.

Жителей региона просят отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.

Напомним, над Брянской областью за сутки уничтожили 208 украинских беспилотников.