Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянскую область наградили дипломом за эффективное информационное сопровождение национального проекта «Инфраструктура для жизни» рамках «Транспортной недели-2026» в Москве. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

На пленарном заседании форума «Транспорт России: точки роста страны» выступил Председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин. Он обозначил основные задачи по развитию отрасли.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин и Министр транспорта РФ Дмитрий Викторович Ядров вручили Брянской области диплом и поблагодарили региональную команду, проектный офис и дорожников за добросовестный труд и вклад в развитие отрасли.

- Несмотря на любые сложности, сейчас важно удерживать темп, чтобы дороги в нашей стране продолжали строиться и становиться безопаснее и комфортнее, - отметил Егор Ковальчук. - И мы это делаем, несмотря на сложную оперативную обстановку.

Размер дорожного фонда Брянской области составляет больше 12,5 млрд рублей. Благодаря этому до конца года отремонтируют больше 500 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения, что позволит достичь нормативных показателей выше среднероссийского уровня.

- В рамках программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий в прошлом году восстановлено более 54 километров дорог, в этом году — еще 81 километр, - рассказал глава брянского региона.