Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области медики, приехавшие на работу в малые города и села, получат два и один миллиона рублей. Эти деньги им будут выплачивать по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Правительство России по решению Президента двукратно увеличило эти выплаты на приграничных территориях с 2027 года. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает глава брянского региона Егор Ковальчук.

- Благодарен за внимание и поддержку Брянской области, - сказал Егор Викторович.

Также губернатор рассказал о том, что «Земский доктор» действует в регионе с 2012 года, «Земский фельдшер» — с 2018-го. За это время выплаты получили 510 врачей и 99 медработников среднего звена. В текущем году договоры о предоставлении федеральных выплат уже заключены с 32 медработниками — 22 врачами и 10 фельдшерами.

- Дополнительно к федеральной мере поддержки в Брянской области действует своя региональная выплата: врачам — 1 млн рублей, средним медицинским работникам — 500 тысяч, - рассказал Егор Ковальчук. - В 2024 году ее получили 88 медработников, в 2025-м — уже 120. В этом году договоры заключили 94 человека — 56 врачей и 38 фельдшеров. И на этом работа не останавливается.