Фото: Иван МАКЕЕВ.

Двое человек ранены при очередной атаке ВСУ по мирным жителям в Брянской области. Украинские дроны ударили по людям в Погарском и Стародубском районах. Об этом 16 ноября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль возле села Чаков Погарского района, - написал глава брянского региона. - Ранен 56-летний водитель, мужчина госпитализирован.

Еще одна атака произошла в селе Солова Стародубского муниципального округа. Осколочное ранение получил 16-летний парень. Ему назначено амбулаторное лечение.

Напомним, в Брянской области 59-летний мужчина погиб после сброса на машину с украинского БПЛА взрывного устройства.