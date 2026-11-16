Фестиваль музеев образовательных учреждений открыли в Брянске

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске открыли фестиваль музеев образовательных учреждений «Связь времён, традиций, поколений». Он прошел в Брянском государственном краеведческом музее т объединил 42 делегации юных музееведов и их руководителей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В событии участвовал заместитель главы Брянской городской администрации Александр Гаврилов.

- Фестиваль «Связь времён, традиций и поколений» убедительно показывает: Брянск не просто хранит историю — он делает её частью сегодняшней жизни, - сказал Александр Александрович. - Через музейные проекты, живые семейные рассказы прошлое обретает голос, становится близким и понятным каждому. Благодарю всех, кто вложил в этот праздник истории и культуры свой труд, вдохновение, любовь к родному краю.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На фестивале подвели итоги муниципального этапа конкурса председателей советов школьных музеев «Я поведу тебя в музей». Лучшие активисты и руководители школьных музеев по итогам работы за год награждены благодарственными письмами управления образования Брянской городской администрации.

Коллекции школьных музеев постоянно пополняются новыми экспонатами. Председатели советов музеев рассказали на фестивале о своих лучших находках за минувший год.

София Евгеньева из школы №60 показала фронтовой дневник политрука Виктора Дмитриевича Портнова. Ученик гимназии №4 Илья Карасёв рассказал об уникальной монете, которая была отчеканена в 1910 году. Влада Андросова из гимназии №7 показала старинный патефон. Кристина Каплун из школы №57 удивила историей о плёночном фотоаппарате «Смена», которым снимали её сверстники в прошлом веке. Издание Большой энциклопедии СССР пополнило музей школы №43, о нём рассказал юный историк Илья Тимофеев. Сегодня в школьные музеи начали поступать и современные экспонаты. Экспозиции пополняются вещами героев СВО.

Завершился фестиваль творческими выступлениями образцового фольклорного ансамбля «Зарянка» и вокальной группы «Старс» студии эстрадного вокала «Голос».

Напомним, в Брянске прошел заключительный концерт фестиваля «Живи и пой-2026».

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