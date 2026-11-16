В Брянске прошел заключительный концерт фестиваля «Живи и пой-2026»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска прошел заключительный концерт 28-го фестиваля «Живи и пой-2026». Событие посвятили Году единства народов России и 75-летию Советского района города Брянска. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фестиваль традиционно объединил талантливую молодежь — участие в нем принимают исключительно студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования. География участников впечатляет : заявки пришли из высших и средних профессиональных учебных заведений всех районов областного центра, а также из Новозыбкова, Кокино и Трубчевска. В этом году в мероприятии принял участие творческий коллектив Курского государственного университета.

На отборочном туре этого года свои таланты продемонстрировали больше двух тысяч участников из 18 учебных организаций. Жюри оценило 80 номеров в различных жанрах: вокал хореография и оригинальный жанр. За лучшие выступления звание лауреатов фестиваля присвоили 59 солистам и творческим коллективам.

Отдельные слова благодарности звучали со сцены в адрес восьми коммерческих организаций города, которые выступили спонсорами фестиваля, и депутатов городского Совета народных депутатов, которые также оказали значительную помощь в награждении победителей.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Концерт получился душевным и патриотичным. Зрители увидели зажигательные народные танцы, трогательные вокальные номера и яркие выступления.

- Подумать только: это уже двадцать восьмой фестиваль — мероприятию 28 лет, - сказал глава Советской районной администрации города Брянска Денис Семенов. - Я благодарен всем тем, кто из года в год проделывает большую работу по сохранению этой доброй традиции. Отдельное "спасибо" говорю ректорам и директорам высших и средних профессиональных учебных заведений, их студенческим коллективам за участие и поддержку фестиваля.

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