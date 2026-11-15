Анна Басистова стала лучшей стюардессой страны. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Уроженка Брянска Анна Басистова стала лучшей стюардессой страны-2026. Итоги конкурса подвели 14 ноября в Москве. За победу сражались те, кто вышел в финал, а это - 12 участниц направления «Топ стюардесс» и 9 претенденток на звание «Авиа Мисс». Конкурсантки представляли собственные наряды, соединяющие тему дружбы народов и профессии, творческие номера. Анна удивила жюри юмористическо-хулиганской песней о рабочих буднях стюардессы и креативным подходом.

Родом Анна Басистова из Брянска, но уже много лет живет и работает в Москве. В авиации она с 2008 года. В визитке о себе она написала, что «однажды, связав свою жизнь с небом, полюбила его навсегда». За этим «однажды» стоит история с долей авантюризма.

- Когда переехали в столицу, я зарабатывала на жизнь пением в ресторанах. Однажды увидела на здании объявление - «Работа в сфере путешествий». Стало интересно, кого же берут в стюардессы, хотя сама к тому моменту ни разу не летала на самолете, - рассказала «КП-Брянск» победительница.

Анна признается, что муж, узнав о новой работе, чуть не упал в обморок.

- Для него профессия стюардессы была как будто с другой планеты. Это потом он привык, что я могу уйти в рейс, например, на две недели и постоянно менять страны, города.

Сам супруг Анны - инженер коммуникаций. В семье шутят: муж работает под землей, а жена - в небе.

Задорная песня понравилась жюри и зрителям. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Но самым главным Анна считает в работе – внимание к пассажирам и забота. С их помощью можно успокоить даже самых тревожных людей:

- К счастью, за время работы у меня не было серьезных аварийных ситуаций. Однажды только попали в сильную грозу. Самолет не мог сесть, но потом нас посадили на запасной аэродром. В таких ситуациях нужно всегда сохранять спокойствие и веру в лучшее, это пассажиры считывают сразу.

По нескольку часов за полеты стюардессам приходится проводить на каблуках. Анна раскрыла секрет:

- Конечно, от обуви устаешь. В требованиях прописано только то, что высота каблука не должна превышать 8 сантиметров, а конкретного размера не указано. Это спасает, когда сильно устала – можно каблук пониже, если есть силы – чуть повыше.

Быть всегда с иголочки для Анны норма. Вот и на дефиле она вышла в красном брючном костюме, но с уникальным аксессуаром – рушником с брянской вышивкой, сделанной еще когда-то ее прабабушкой.

- Мне очень хотело представить свой родной край, я им очень горжусь. Искала, как это сделать, и нашла информацию про брянскую вышивку. Тут же вспомнила о рушнике. Он висел у бабушки в красном углу с иконами. Его брали в церковь на Пасху, поэтому можно даже заметить пятнышки от свечей. Потом хранился у мамы, а теперь – у меня.

Рушник с брянской вышивкой - семейная реликвия. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В свободное от работы время Анна Басистова помогает в поисковом отряде, ищет людей, которые потерялись и попали в беду. Здесь ей пригождаются навыки бортпроводницы – скорость реакции и умение быстро ориентироваться.

Корону лучшей стюардессы России Анне скоро придется снять. 16 ноября – ей снова в рейс, чтобы с ее помощью полет прошел для пассажиров максимально комфортно и приятно.