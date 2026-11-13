Энергетики «Брянскэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

Фото: филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

13 и 14 ноября на территории Брянской области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15-17 м/с. Филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго» продолжает работать в режиме повышенной готовности.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 68 бригад «Брянскэнерго»: 253 специалиста и 109 единиц спецтехники. В распоряжении филиала находится 40 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 3 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В «Брянскэнерго» действует оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведётся непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых установок и линий электропередачи (ЛЭП). Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

по телефону «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220, бесплатно, круглосуточно);

на сайте: https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

в приложении «Есть свет!»

https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/yeslight/