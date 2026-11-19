Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области при атаке украинского дрона-камикадзе по велосипедистам погибла бабушка и ране восьмилетний внук. ВСУ ударили по селу Елионка Стародубского муниципального округа. Об этом на своейстсранице ВКонтакте 19 ноября сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Случилось непоправимое - женщина погибла на месте, восьмилетний мальчик был ранен, - сообщает глава брянского региона. - С ним уже работают врачи и психологи. Горе пришло в семью. Окажем родственникам всю необходимую помощь.

Напомним, над Брянсокй областью за сутки уничтожили один украинский беспилотник.