Фото: ФК "Динамо-Брянск", ВКонтакте.

Главный тренер «Динамо-Брянск» Андрей Канчельскис покидает свой пост. Об этом сообщают на странице брянской футбольной команды ВКонтакте.

Андрей Антанасович возглавлял команду с декабря 2024 года. За это время он привел динамовцев к победе в Первенстве Второй лиги Б и с первого места в группе «Серебро» вывел команду в «Золото».

- Осень в коллективе лучших команд Второй лиги А стала для нас тяжелым испытанием, с которым справиться не удалось, - говорят в футбольном клубе «Динамо-Брянск».

Будучи главным тренером команды Андрей Канчельскис провел 66 матчей, в которых его подопечные одержали 35 побед, 12 раз сыграли вничью и 19 - уступили. Разница мячей в прошедшем периоде также положительная: 91:69 в нашу пользу.

- Команда Андрея Канчельскиса подарила нам массу положительных эмоций и стала главным фактором возвращения болельщиков на трибуны, - говорят в футбольном клубе «Динамо-Брянск». - Но каждая красивая история когда-то заканчивается... Это была славная охота. Спасибо, Андрей Антанасович!