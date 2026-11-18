Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Летняя библиотека брянского парка Толстого победила в 19-м международном смотре-конкурсе муниципальных практик «Город, где хочется жить». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации

Конкурс проводится международной Ассамблеей столиц и крупных городов, и это прекрасная возможность для городов наглядно продемонстрировать накопленный опыт и ресурсный потенциал муниципалитетов государств-участников Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

Летняя парковая библиотека — совместный проект Централизованной системы детских библиотек и объединения парков города Брянска, который реализуется уже 11 лет.

- Начинали с миниатюрного брендированного деревянного домика в парке, куда летом дети могли прийти и между играми почитать книги, - рассказали в мэрии Брянска. - В 2026 году Парковая библиотека расположилась в деревянном капитально построенном крытом павильоне. Она органично вошла в природный ландшафт парка и стала одним из ключевых пространств многих мероприятий, проходящих здесь.

С появлением Парковой библиотеки увеличилось количество общественных бесплатных пространств с комфортными и безопасными условиями отдыха, чтения и творческой самореализации для всей семьи. Парковая библиотека помогает решить проблему организации полезного летнего досуга детей, ребята учатся ориентироваться в современном информационном пространстве и литературном процессе. Также Парковая библиотека отвлекает ребят от вредного влияния улицы, сокращает время бесполезного пребывания в Интернете. Развивается и семейное чтение.

Кстати, опыт работы летней Парковой библиотеки в парке-музее имени А.К. Толстого внесён в банк данных городских практик и будет тиражирован в странах СНГ и ЕАЭС.

- Сегодня Парковая библиотека даёт возможность записаться в городские детские библиотеки, принять участие в творческих мастер-классах и играх, познакомиться с книгами новых форматов, говорит заместитель директора ЦСДБ по библиотечной работе Галина Костюченко. - В этом году мы заложили традицию проведения детских концертов. Первыми на библиотечной площадке выступили талантливые ребята из православного семейного клуба «Радуга» детской библиотеки №3.

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