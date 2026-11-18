Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Команда Движения Первых Кокинской школы Выгоничского района вошла в число победителей Всероссийского конкурса пространств Движения Первых. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Торжественная церемония награждения состоялась в Москве. За звание лучших соревновались больше1600 команд первичных отделений со всей страны.

- С участием ребят создана современная открытая мастерская, зона совместной работы и главный молодежный штаб внутри школы, интерактивная площадка, - рассказал Егор Ковальчук.

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