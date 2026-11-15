В Брянске прошел межрегиональный слет «Шаг к Победе»

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянске, во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко, прошел межрегиональный слет «Шаг к Победе». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Участники были из Брянской, Орловской, Ярославской, Белгородской областей, Москвы и ЛНР.

Ключевое событие слета - панельная дискуссия о развитии студенческих военно-патриотических клубов и военных учебных центров, обмен опытом и перспективах их взаимодействия.

В разговор вступили преподаватели, курсанты военно-учебных центров и молодёжь из разных регионов. Эксперты представили работающие модели военной подготовки в гражданских вузах. Отдельный блок был посвящён патриотическому воспитанию.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Состоялись чемпионаты по управлению БпЛА и тактической медицине, военно-тактическая игра, в ходе которой участники отрабатывали имитацию боевых действий, - написал Егор Ковальчук. - Такие тренировки дают молодежи конкретные прикладные навыки и понимание того, как устроена современная военная служба.

Слет организовали при поддержке Росмолодежи. Организаторы — Первичная профсоюзная организация студентов БГИТУ Общероссийского профсоюза образования, Военный учебный центр при БГИТУ, управление молодежной политики Брянской области.

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