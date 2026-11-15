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Происшествия15 ноября 2026 16:28

Четыре человека ранены в Брянской области при атаке ВСУ по мирным жителям

Украинские дроны ударили по Севскому и Погарскому районам
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Четыре человека ранены в Брянской области при атаке ВСУ по мирным жителям. Украинские дроны ударили по Севскому и Погарскому районам. Об этом 15 ноября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Украинский дрон-камикадзе напал на гражданскую машину вблизи с. Первомайское Севского района, - написал Егор Ковальчук. - Ранены 37-летний водитель, а также 63-летняя и 40-летняя пассажирки автомобиля.

В результате удара беспилотника по селу Дареевск Погарского района получил ранение 76-летний мужчина.

- Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь и назначено лечение, - написал глава брянского региона.

Напомним, над Брянской областью за сутки уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.