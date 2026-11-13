Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области 29 клубов работают «С заботой о СВОих». На базе центров занятости участники специальной военной операции и члены их семей получают информацию о трудоустройстве, профобучении, оформлении пособий, льгот, субсидий, санаторно-курортном лечении, льготном проезде, лекарственном обеспечении. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Встречи в клубах проходят в форме открытого диалога с представителями власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, соцслужб, здравоохранения, военкомата, социального фонда и фонда «Защитники Отечества».

За полтора года — почти 150 мероприятий. На них побывали 600 участников специальной военной операции и их близких.

Чтобы стать членом клуба «С заботой о СВОих, нужно обратиться в центры занятости населения по месту жительства.