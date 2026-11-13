В Брянске обсудили работу городского водоканала

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской городской администрации состоялось оперативное совещание, на котором главе горадминистрации Александру Макарову о работе городского водоканала рассказал его директор Валентин Николаев. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

- Совокупная стоимость услуг водоснабжения и водоотведения за один кубический метр в нашем городе составляет 68 руб. 05 коп, - рассказал Валентин Николаев. - Для сравнения: в Калуге за аналогичный объём платят 107 руб. 08 коп., в Рязани — 78 руб. 17 коп., в Смоленске — 77 руб. 56 коп. О том, как, сохраняя социально ориентированные цены на свои услуги, работает сегодня.

Также он сообщил о том, что Брянск каждый день потребляет около 120 тысяч кубометров воды. Большую ее половину дает река Десна, оставшиеся 40 процентов - больше сотни городских артезианских скважин. Комплекс водоотведения с помощью 72 канализационных насосных станций принимает и очищает более сотни тысяч кубометров стоков ежедневно.

Городские сети водоснабжения и канализации значительно изношены. С начала года зафиксировали 523 аварии. Все они были оперативно устранены. Заменили участки коллекторов на улицах Камозина, Калинина и Советской. Меняют участок напорного коллектора на улице Брянского Фронта. За девять месяцев с начала года проложили больше километра городских водопроводных и канализационных труб.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На улице Калинина завершают строительство канализационной насосной станции. Учитывая интенсивное развитие города, строительство жилья, школ, больниц, спортивных комплексов, объект позволит серьезно увеличить пропускную способность городских сточных вод до 70 000 м³ в сутки. Это в два раза больше мощности станции до реконструкции. Новую КНС запустят в 2027 году.

Также Валентин Николаев рассказал о том, что в Брянске завершили большой этап реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

- На территории технологического комплекса «Деповский» подрядчиком построена новая скважина для забора артезианской воды, - сообщил директор городского водоканала. - Ее будут поднимать с глубины 160 метров. Насосная станция способна давать жителям Володарского района около 55 кубических метров воды в час.

Капитально отремонтировали два участка водовода диаметром 700 мм протяженностью больше двух километров от технологического комплекса Бордовичских водопроводных очистных сооружений. Старая труба пришла в негодность, и строителям пришлось заново прокладывать новый водовод. По нему вода от водозабора пприходит в дома жителей Советского и Фокинского районов города.

На Бордовичских водопроводных очистных сооружениях сейчас ведут масштабную реконструкцию технологического комплекса. Объект на 60 % обеспечивает водой город, перекачивая за сутки 75 000 кубических метров жидкости. Но этого растущему городу мало. С лета этого года началась глобальная реконструкция пяти крупных технологических комплексов водозабора.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Устаревающая система брянского водоснабжения обновится практически полностью. Масштабные работы затрагивают пять технологических комплексов Бордовичского водозабора. На основном объекте сделан котлован, начат монтаж несущих конструкций, устанавливается оборудование для переработки воды с содержанием осадков. Очищенную воду отправят на повторный цикл очистки. Для складирования выделенного обезвоженного осадка построят специальную площадку.

Все пять комплексов Бордовичских водопроводных очистных сооружений получат новое оборудование. Заменят насосные агрегаты, модернизируют силовые и контрольные кабели с установкой новых трансформаторов, расходомеров и системы управления технологическим процессом подачи и расхода воды, а также многое другое. Процессы, связанные с контролем качества, подачи, расхода и потерь воды, будут полностью автоматизированы. Все это позволит повысить надёжность водоснабжения города и скажется на качестве воды.

Работы на Бордовичском водозаборе ведут в две смены, задействованы большое количество техники и рабочих. На реконструкцию потратили больше 2 млрд 275 млн рублей. Завекршить работы планируют в конце 2028 года.