Губернатор Брянской области 26 ноября проведет прямую линию

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области 26 ноября в 17:00 проведет прямую линию. Трансляция будет вестись на моей странице «ВКонтакте», а также в эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24», «ОТР». Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Ежедневно с 19 по 26 ноября, с 10:00 до 19:00, звонки будет принимать единый call-центр по телефонам 8-991-214-27-02, (4832)772-702, - рассказал Егор Ковальчук.

Вопросы жители региона могут присылать на электронную почту по адресу voprosglave@bryanskobl.ru (с пометкой «Вопрос Губернатору»), указав контактные данные (ФИО, адрес, телефон) для получения ответа на обращение, в официальную группу «Брянская область» в социальной сети «ВКонтакте» и через платформу обратной связи на портале Госуслуг (с пометкой «Вопрос Губернатору»).

Также вопросы можно будет задать и Вопросы можно задать лично и через «Открытый микрофон» телеканала «Брянская губерния»:

16 ноября, понедельник с 12:00 до 14:00 г. Брянск, Советский район, у гостиницы «Десна»

17 ноября, вторник с 12:00 до 14:00 г. Брянск, Бежицкий район, на площади перед ДК БМЗ

18 ноября, среда с 12:00 до 14:00 г. Брянск, Володарский район, перед входом в театр кукол

19 ноября, четверг с 12:00 до 14:00 г. Брянск, Фокинский район, перед входом в ДК ЖД

20 ноября, пятница с 12:00 до 14:00 г. Мглин, парк культуры и отдыха

21 ноября, суббота с 12:00 до 14:00 г. Унеча, площадка у входа в клуб им. 1 Мая

22 ноября, воскресенье с 12:00 до 14:00 г. Дятьково, пл. Ленина, д. 1, Дятьковский МКДК

23 ноября, понедельник с 12:00 до 14:00 п. Навля, ул. Красных Партизан, д. 29. Вблизи Гимназии №1

24 ноября, вторник с 12:00 до 14:00 г. Жуковка, ул. Почтовая, 10, у входа в библиотеку

25 ноября, среда с 12:00 до 14:00 г. Почеп, пл. Октябрьская.

0+