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Спорт10 ноября 2026 12:09

Чемпионка России по боксу Елена Бабичева из Брянска завоевала золотые медали и пояс победителя

Спортсменку и ее тренера чествовали в Брянской городской администрации
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администирации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администирации.

Чемпионка России по боксу Елена Бабичева завоевала золотые медали и пояс победителя. 25-летнюю воспитанницу городской спортшколы олимпийского резерва «Олимп» и ее тренера Сергея Акимченкова чествовали в Брянской городской администрации. Их поздравляли временно исполняющий обязанности замгубернатора Брянской области Андрей Фроленков и заместитель главы городской администрации Александр Гаврилов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Елена Бабичева рассказала о том, как она шла к победе, о тренировках дважды в день. Свое мастерство она показала в октябре на 28-мI чемпионате России по боксу среди женщин, который прошел в Москве. В весовой категории до 63 кг Елена Бабичева завоевала долгожданное «золото», победив Арину Варсанян из Московской области.

Мастер спорта России международного класса Елена Бабичева планирует удачно выступить на Кубке России в другой весовой категории, а затем отобраться на чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры. Андрей Фроленков и Александр Гаврилов пообещали по возможности поддержать спортсменку.