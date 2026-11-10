Брянский губернатор поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником. 10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает глава брянского региона.

- Стоять на страже закона, прийти на помощь в любую минуту — дело всей жизни, - говорится в поздравлении. - И оно требует постоянного проявления мужества, выдержки, умения хладнокровно действовать в стрессовых ситуациях. Зачастую служба граничит с риском. Она не всегда бывает заметной, но неизменно важна. Каждый день сотрудники полиции на посту: борются с преступностью, экстремизмом, противодействуют коррупции, обеспечивают общественный порядок.

Егор Ковальчук поблагодарил сотрудников полиции за службу и пожелал крепкого здоровья, мира и благополучия.