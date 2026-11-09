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Общество9 ноября 2026 14:58

В Брянской области детям из многодетных семей компенсируют 50 процентов стоимости обучения

В регионе действует новая мера поддержки многодетных семей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области детям из многодетных семей компенсируют 50 процентов стоимости обучения, обучающимся по программам среднего профессионального или высшего образования в образовательных организациях Брянской области. Это новая мера поддержки многодетных семей. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает глава брянского региона Егор Ковальчук.

- Помощь предоставляется несовершеннолетним, молодым людям от 18 до 23 лет или их родителям либо законным представителям, - сообщает Егор Ковальчук. - Обязательные условия — зачисление на очное обучение и договор об оказании платных образовательных услуг.

Заявление можно подать в отдел социальной защиты населения по месту жительства не позднее 10 декабря.