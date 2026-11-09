«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» инвестировали 31,8 млрд рублей в развитие электросетей регионов присутствия

Фото: ПАО «Россети Центр».

Генеральный директор ПАО «Россети Центр»— управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев провел оперативное совещание с руководителями исполнительного аппарата и филиалов, посвященное итогам деятельности компаний за девять месяцев 2026 года и задачам на предстоящий период до конца года.

Одним из ключевых вопросов стала готовность электросетевого комплекса к работе предстоящей зимой. За девять месяцев программа технического обслуживания и ремонта энергообъектов выполнена на 104 %. Энергетики заменили более 1,4 тыс. км провода и около 130 тыс. изоляторов на линиях электропередачи (ЛЭП). В плановом порядке ведется расчистка просек в охранных зонах ЛЭП для предотвращения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода.

Значительный объем работ и средств направлен на развитие и модернизацию электросетевого комплекса. За девять месяцев 2026 года капитальные вложения «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» составили 31,8 млрд рублей. Введены в эксплуатацию 634 МВА трансформаторной мощности, построено и реконструировано 3 165 км ЛЭП 110 кВ.

В ходе совещания также обсуждались вопросы консолидации электросетевых активов и выполнения функций системообразующих территориальных сетевых организаций в регионах присутствия. Важными направлениями остаются обеспечение безопасности персонала, сохранность электросетевого имущества и развитие кадрового потенциала.

«По итогам девяти месяцев компании обеспечили реализацию ключевых производственных задач. Завершаем подготовку электросетевого комплекса к работе в отопительный период. Выполняем обязательства перед потребителями: отработали более 52 тыс. договоров технологического присоединения и предоставили потребителям свыше 1 234 МВт новой мощности. Наша задача — сохранить набранный темп, повысить экономическую эффективность и определить конкретные ориентиры развития на 2027 год. Каждый принятый план должен быть подкреплен ответственностью за результат», — подчеркнул Борис Эбзеев.