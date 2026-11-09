Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фокинский район Брянска отметил 130-летие со дня основания. Во Дворце культуры железнодорожников прошел праздничный концерт. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

От имени главы администрации городе Брянска Александра Макарова район с юбилеем поздравил заместитель главы Александр Гаврилов:

«Сегодня Фокинский район, включая посёлок Белые Берега, — это крупный административный центр с богатой инфраструктурой, где живут и трудятся десятки тысяч брянцев. Здесь бережно хранят историческую память и уверенно смотрят в будущее.

Особые слова признательности тем, кто своими ратными и трудовыми подвигами прославил фокинскую землю. Среди них — Герои Советского Союза Игорь Кустов, Валентина Сафронова и Владимир Рябок, Герои России Олег Визнюк и Олег Ермаков, Герой Социалистического Труда Василий Шемахов. Традиция служения Отечеству продолжается и сейчас — военнослужащие-фокинцы с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, достойно продолжая летопись воинской славы родного края.

В этот праздничный день желаю всем жителям Фокинского района крепкого здоровья, благополучия, мира и дальнейших успехов в труде на благо родного города и всей Брянской земли!»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Программа концерта представляла летопись района: музыкальные, танцевальные и литературные номера раскрывали ключевые этапы его истории. Прологом концерта стала песня «Фокинка моя», которую исполнили артисты совместно со зрителями. Затем был показан документальный фильм «130 лет истории», рассказывающий о трудовых подвигах жителей, испытаниях военного времени, послевоенном восстановлении и современных достижениях района.

На сцене выступали: Брянский казачий хор, танцевальные ансамбли «Имидж», «Большой паркет» и «Акварель», хоры ветеранов «Славянка» и «Зорюшка», а также детские коллективы «Альянс» и «Зарянка».

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