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Происшествия9 ноября 2026 9:44

В Брянской области 70-летний мужчина погиб, подорвавшись в лесу на украинском беспилотнике

Трагедия произошла рядом с селом Клюковники Навлинского района
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области 70-летний мужчина погиб, подорвавшись в лесу на украинском беспилотнике. Трагедия произошла рядом с селом Клюковники Навлинского района. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Предположительно, местный житель подорвался на БпЛА при попытке разбора вражеской техники, - пишет глава брянского региона.

Жителей Брянщины убедительно просят при обнаружении подозрительного предмета, ни в коем случае не приближаться к нему, не трогать и не пытаться переместить. Любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить его может привести к трагическим последствиям.

Напомним, над Брянской областью за сутки уничтожили 192 украинских беспилотника.