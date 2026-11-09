Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В брянских Клинцах привели в порядок сквер по улице Демьяна Бедного. Здесь установили детское игровое оборудование, сделали новые тротуары, освещение, а также лавочки и урны. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Сквер отремонтировали благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

- В этом году в регионе благоустраивается 34 общественных пространства на общую сумму почти 285 миллионов рублей, - рассказал глава брянского региона.

Напомним, в Брянской области в 2026 году отремонтировали шесть сельских Домов культуры.