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Происшествия12 ноября 2026 11:23

В Брянске ночью украинский беспилотник врезался в многоэтажку

Люди не пострадали, ущерб оценивает комиссия
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска этой ночью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа врезался в многоэтажку, которая находится в переулке Брянском. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дрон не взорвался. Люди не пострадали. На место происшествия ночью выехала глава района Татьяна Гращенкова. Оперативно прибыли специальные службы: полиция, МЧС, медики и следователи.

Предварительный осмотр выявил повреждения балкона на девятиом этаже.

- С утра на месте падения беспилотника работает комиссия, которая оценит причиненный ущерб, - рассказали в мэрии Брянска. - Жильцам поврежденного дома будет оказана вся положенная по закону помощь.