Фото: Александр БЕЛЯК, из архива "КП-Брянск".

В Брянской области легковой автомобиль наехал на неустановленное взрывное устройство. Предположительно оно было сброшено с украинского БПЛА самолетного типа.

Чп произошло на дороге возле деревни Романовка Клетнянского района. Об этом на своей странице ВКонтакте 12 ноября сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате детонации поврежден кузов движущегося легкового автомобиля и прицеп, - пишет Егор Ковальчук. - К счастью, водитель не пострадал. Проводится обследование прилегающей территории.

Напомним, над Брянской областью за сутки уничтожили 47 украинских беспилотников.