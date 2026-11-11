Брянский губернатор рассказал о старте третьего потока программы «Время героев»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук рассказал о старте третьего потока программы «Время героев». Впервые участвовать в ней могут ветераны и участники специальной военной операции без высшего образования — те, кто готов продолжить служение Родине уже в гражданской сфере. Об этом сообщает глава брянского региона на своей странице ВКонтакте

Программа помогает защитникам применить боевой опыт, характер и лидерские качества в управлении и развитии территорий.

- В Брянской области уже есть реальные результаты этой инициативы. Герой России Андрей Анатольевич Фроленков, выпускник второго потока, успешно работает в должности врио заместителя Губернатора, - рассказал Егор Ковальчук.

Евгений Владимирович Вылцан, участник первого потока и кавалер Ордена Мужества, избран депутатом Брянской областной Думы. Это примеры того, как опыт защитников Отечества становится основой для новой ответственной работы на благо региона.

- Решение Президента России Владимира Владимировича Путина расширить отбор доказывает, что государству нужны люди с твердым характером и искренней преданностью Родине, - отметил глава брянского региона. - Мы готовы всесторонне поддерживать наших земляков на этом пути.

Защитники, готовые учиться, брать на себя ответственность и работать на результат, могут подать заявку на участие в программе до 25 января 2027 года на сайте времягероев.рф (времягероев.рф).