Брянская активистка Движения Первых стала участницей Всероссийского музыкального интенсива в Санкт-Петербурге

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Активистка Движения Первых Анастасия Максимова из Унечского района стала участницей Всероссийского музыкального интенсива «Практика мастерства участников Всероссийского сводного хора Первых и Детского симфонического оркестра Первых» в Санкт-Петербурге. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

В Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа юные артисты вместе с симфоническим оркестром Санкт-Петербурга имени Сергея Стадлера и Петербургским камерным хором исполнили знаменитую кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский».

На новой сцене Мариинского театра Всероссийский сводный Хор Первых и Детский симфонический оркестр Первых представили совместную концертную программу.Ребята выступали на одной сцене с солистами симфонического оркестра Мариинского театра.

- Поздравляю Анастасию и желаю новых достижений! – пишет Егор Ковальчук.

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