Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в школе №32 завершают капитальный ремонт. Результаты работы оценил глава горадминистрации Александр Макаров. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

Строительные работы подошли к завершению. Сейчас в здании, несмотря на каникулы, много школьников, а также их родителей. Все вместе, включая директора школы и учителей, отмывают этажи и кабинеты от строительной пыли, убирают мусор, моют окна и двери.

Капитальный ремонт в школе №32, как и еще в трех школах, начали в апреле этого года. Здесь полностью заменили инженерные коммуникации, утеплили фасад, создали новую кровлю, закупили мебель и оборудование. В школе появилась собственная столовая.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Александр Макаров оценил состояние паркета в спортзале. Несмотря на то, что старый пол пришлось циклевать пять раз, его удалось сохранить. Ни один современный материал не сравнится с натуральным — паркет проверен десятилетиями и ещё прослужит не одному поколению школьников.

- Осталось завершить монтаж систем безопасности школы и наладить функционирование пищеблока, - рассказали в мэрии Брянска. - Эта работа напрямую зависит от сторонних организаций, поэтому можно только надеяться — при благоприятном прогнозе школьники смогут приступить к занятиям в середине декабря.

Напомним, в Брянске в этом году капитально ремонтируют школы №№32,33,40 и 54.