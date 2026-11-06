Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Брянские спортсмены успешно выступили на Первенстве ЦФО по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в Туле 2-5 ноября. Об этом сообщают комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Наш регион представили воспитанники МБУ ДО СШОР «Олимп». Они показали отличные результаты.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Кузьменок Ангелина (в/к 52 кг) заняла 1 место в своей весовой категории и 3 место в абсолютном зачёте. Веселова Татьяна в весовой категории 52кг завоевала серебро. Шеремето - Марина Ева победила в весовой категории 69 кг. занимаются спортсмены у тренера Вячеслава Леонова.

Меновщикова Милена в весовой категории 43 кг и Лупан Егор весовой категории 74 кг стали победителями в своих весовых категориях. Тренирует их Олег Малкин.

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