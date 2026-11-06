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Спорт6 ноября 2026 11:39

Брянские спортсмены успешно выступили на Первенстве ЦФО по пауэрлифтингу

Соревнования прошли в Туле
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Брянские спортсмены успешно выступили на Первенстве ЦФО по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в Туле 2-5 ноября. Об этом сообщают комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Наш регион представили воспитанники МБУ ДО СШОР «Олимп». Они показали отличные результаты.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

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