«Брянскэнерго» установило потребителям региона более шести тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии

Фото: филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и дочернего общества «БрянскЭлектро» (входит в Группу «Россети») установили более шести тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии потребителям региона. Наибольшее количество «умных» счетчиков смонтировано в Брянском, Дятьковском и Клинцовском районах Брянской области.

Работы по внедрению интеллектуальной системы учета являются неотъемлемой частью борьбы с потерями электроэнергии и проводится энергетиками в соответствии с поправками, внесенными в Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ. Такие счетчики устанавливаются юридическим и физическим лицам, в том числе в рамках технологического присоединения. При этом действующие потребители не несут финансовых затрат на установку и техническое обслуживание нового оборудования.

Современные приборы учета обладают рядом преимуществ для потребителей: позволяют контролировать почасовой расход электроэнергии, экономить за счет возможности выбора оптимального тарифного плана. Передача данных о потребленной электроэнергии в энергокомпанию осуществляется в автоматическом режиме. Проверка, настройка прибора и контроль параметров сети также выполняются дистанционно.