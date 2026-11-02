Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянская область завоевала Гран-при на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2026». Предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства региона получил 44 медали: 40 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Награды в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции» получили Брянский хлебокомбинат №1, Бежицкий хлебокомбинат, Брянскпиво, Брянский молочный комбинат, Брянский гормолзавод, Жуковское молоко, Консервсушпрод, Детская молочная кухня г. Брянска, Сыр Стародубский, Брянконфи.

В номинации «Лучшая практика внедрения технологий и инноваций в растениеводстве» медалей удостоены ИП Глава КФХ Байбашев, ИП Глава КФХ Лисицын. В номинации «Лучшая практика внедрения технологий и инноваций в животноводстве» — ИП ГКФХ Грузина. За вклад органов местного самоуправления в реализацию мероприятий государственной поддержки субъектов малого агробизнеса награжден Стародубский муниципальный округ.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Особенно ценны медали наших аграриев тем, что они были завоеваны в конкурентной борьбе с коллегами из 70 регионов России. А Брянская область в очередной раз продемонстрировала высокий агропромышленный потенциал и то, что она — один из признанных лидеров сельского хозяйства, - отметил Егор Ковальчук.