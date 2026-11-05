Мэр Брянска оценил мемориальную зону в парке Толстого

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров оценил мемориальную зону в парке Толстого. Проект выполнили по программе «Инициативное бюджетирование» по проекту городского объединения парков культуры и отдыха, его стоимость составила порядка 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.
В парке Толстого обустроили площадку перед сценой летней эстрады, построили тротуарные дорожки, уложили плитку, установили фонари, лавочки, урны и информационные стенды.
Александр Макаров положительно оценил результаты работ и отдельно обратил внимание на качество озеленения площадки. По его поручению дорожное управление завезёт чернозем для обустройства газона.
Постамент для бюста основателя парка Валентина Динабургского приобрели за счёт средств паркового хозяйства. Сам памятник подарил скульптор Максим Малашенко и создатель музея фотографии Романа Формина. Сейчас бронзовый бюст находится в мастерской, его планируют установить в новом парковом сезоне 2027 года — к 105-летию со дня рождения В.Д. Динабургского, сообщил директор городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин.
В обновленный парк вернут «водную» композицию: кикимору, русалку и водяного. Раньше они вместе с питьевым фонтанчиком украшали центральную часть парка, но со временем они утратили первоначальный вид.
Напомним, в Бежицком районе отремонтировали улицу Брянскую.