Мэр Брянска оценил мемориальную зону в парке Толстого

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров оценил мемориальную зону в парке Толстого. Проект выполнили по программе «Инициативное бюджетирование» по проекту городского объединения парков культуры и отдыха, его стоимость составила порядка 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

В парке Толстого обустроили площадку перед сценой летней эстрады, построили тротуарные дорожки, уложили плитку, установили фонари, лавочки, урны и информационные стенды.

Александр Макаров положительно оценил результаты работ и отдельно обратил внимание на качество озеленения площадки. По его поручению дорожное управление завезёт чернозем для обустройства газона.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Постамент для бюста основателя парка Валентина Динабургского приобрели за счёт средств паркового хозяйства. Сам памятник подарил скульптор Максим Малашенко и создатель музея фотографии Романа Формина. Сейчас бронзовый бюст находится в мастерской, его планируют установить в новом парковом сезоне 2027 года — к 105-летию со дня рождения В.Д. Динабургского, сообщил директор городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин.

В обновленный парк вернут «водную» композицию: кикимору, русалку и водяного. Раньше они вместе с питьевым фонтанчиком украшали центральную часть парка, но со временем они утратили первоначальный вид.

Напомним, в Бежицком районе отремонтировали улицу Брянскую.