Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В медицинские учреждения Брянщины пришли работать 98 молодых специалистов. Среди них терапевты, педиатры, профильные специалисты. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- В Брянской области действуют дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников, - рассказал глава брянского региона. - Предоставляется единовременная денежная выплата: 1 млн рублей — врачам и 500 тыс. рублей — средним медицинским работникам, медикам выделяются квартиры, работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Так, Екатерина Иванова — молодой врач-педиатр, уже лечит маленьких пациентов в стационаре Брянской городской детской больницы №1. она с отличием окончила медицинский университет, дополнительно прошла профессиональную переподготовку по специальности «Гастроэнтерология», расширив свои клинические компетенции.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Анастасия Ляпкина — врач-дерматовенеролог. Она работает в круглосуточном стационаре взрослого отделения Брянского областного кожно-венерологического диспансера.

- Кадровые вопросы в здравоохранении — одни из самых важных сегодня, - отметил Егор Ковальчук. - У нас работает филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, медицинский предуниверсарий, это дает возможности для постоянного повышения компетенций и получения дополнительных знаний.