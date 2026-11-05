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Происшествия5 ноября 2026 12:14

Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ Брянской области

Удары нанесли по Климовскому району
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ Брянской области. Украинские беспилотники ударили по Климовскому району. Об этом 5 ноября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате удара вражеского дрона-камикадзе по пгт. Климово осколочные ранения получили двое мужчин, - написал глава брянского региона. - Осколками поврежден магазин.

Вблизи с. Могилёвцы Климовского района беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Ранены двое мирных жителей.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Вследствие атаки БПЛА в селе Сачковичи Климовского района повреждены жилой дом и автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, над Брянской областью за сутки уничтожили 20 украинских беспилотников.