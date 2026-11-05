Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ Брянской области. Украинские беспилотники ударили по Климовскому району. Об этом 5 ноября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате удара вражеского дрона-камикадзе по пгт. Климово осколочные ранения получили двое мужчин, - написал глава брянского региона. - Осколками поврежден магазин.

Вблизи с. Могилёвцы Климовского района беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Ранены двое мирных жителей.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Вследствие атаки БПЛА в селе Сачковичи Климовского района повреждены жилой дом и автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, над Брянской областью за сутки уничтожили 20 украинских беспилотников.