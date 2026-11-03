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Общество3 ноября 2026 10:00

Брянская «Ватага» на калининградской земле: «Теперь мы побратимы! Здравствуйте, родня!»

Настоящим сердцем этого исторического дня стали артисты Брянской областной филармонии имени Александры Пахмутовой
Андрей СМИРНОВ
Фото: Брянская областная филармония имени Александры Пахмутовой.

Фото: Брянская областная филармония имени Александры Пахмутовой.

Сегодня, 3 ноября, тысячи километров от партизанских Брянских лесов до Балтийских берегов Янтарного края соединились в один прочный, нерушимый мост дружбы. Накануне Дня народного единства Брянск и Гусев официально стали городами-побратимами! Это не просто соглашение на бумаге — это родство душ, общая память и большая общая история.

Настоящим сердцем этого исторического дня стали артисты Брянской областной филармонии имени Александры Пахмутовой. Сначала ансамбль народной музыки «Ватага» открывал торжественную церемонию в Гусевском музее, а затем подарил жителям Гусева невероятно глубокую, душевную патриотическую программу «Дым Отечества».

Эта праздничная встреча состоялась в особенном месте — в историческом зале агропромышленного колледжа, который сам наполнен уникальной историей и бережно хранит память поколений. В зале не было свободных мест, а атмосфера царила по-настоящему семейная. Когда художественный руководитель ансамбля Александр Колесников со сцены тепло произнес: «Теперь мы побратимы! Здравствуйте, родня!», зал взорвался аплодисментами.

Каждая песня отзывалась в сердцах зрителей гордостью за нашу великую страну, её культуру и сегодняшних защитников. Одним из самых трогательных и величественных моментов встречи стало исполнение легендарного Гимна Брянской области «Шумел сурово Брянский лес», который калининградская земля принимала со всей теплотой.

Мы стали ближе. Мы стали одной большой семьей!