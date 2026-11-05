Губернатор Брянской области побывал в прусском офицерском казино

Фото: музей города Гусева.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук во время своего рабочего визита в Калининградскую область посетил историко-краеведческий музей в городе Гусеве. Руководство Брянска подписало с музеем соглашение. Об этом сообщает сайт «МК-Брянск».

Во время визита брянской делегации прошло много мероприятий, которые направлены на укрепление связи Брянщины с самым западным регионом России.

А еще подписали Соглашения о совместной исследовательской, выставочной и образовательной деятельности между брянским областным музеем и музеем Гусева. Егор Ковальчук подарил гусевским музейщикам копию традиционного брянского наличника Злынковского района. Он станет первым экспонатом в будущей экспозиции, посвященной брянской избе.

Как рассказал главный редактор «Московского комсомольца в Брянске» Григорий Кожурин, здание, в котором ныне располагается музей Гусева не простое, а со своей богатой историей. Его построили в 1895 году как казино для офицеров 8-го уланского полка. По сути, в современном понимании это был офицерский дом культуры для прусских военных. Однако, через два десятилетия, после поражения в Первой мировой войне и подписания Версальского мира полк был распущен, из казино убрали бильярд и рулетку и сюда въехали финансисты казначейства Гумбинненского округа.