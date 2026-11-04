Брянский губернатор поздравил жителей с праздником Казанской иконы Божией Матери

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук с праздником Казанской иконы Божией Матери. Об этом он сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Праздник напоминает нам о том, как вера и общие ценности помогают сохранять стойкость в трудные времена, - говорится в поздравлении. – Сила нашей страны — в сплоченности и единении многих национальностей и культур. Именно это помогло нашим предкам освободить Москву от польско-литовских интервентов. Вера - наша нравственная опора, которая веками помогала держаться вместе и не терять надежду.

Егор Ковлаьчук пожелал всем мира, добра и благополучия.