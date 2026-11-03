Саха, Крым и Дальний Восток: новый формат расширяет географию

Фото: пресс-служба АО "Мальцовский портландцемент".

Благодаря идее продаж через маркетплейс, по поставкам Мальцовского портландцемента можно изучать географию великой страны: Саха и Алтай, Бурятия и Поволжье, Крым и Дальний Восток – между покупателями и поставщиком тысячи километров, несколько часовых поясов и природных зон. Мальцовский портландцемент не боится погодных перемен, в любом климате, в любой точке страны возложенные на него задачи выполняет безупречно.

Предприятие стало первым в отрасли, запустившим продажи цемента через крупный маркетплейс. Формат оказался востребованным: продукция отправляется напрямую от производителя в любой пункт выдачи по всей стране.

Только в пик строительного сезона – в июле, через точку розницы реализовано без малого 34 тонны цемента, и почти 20 из них – через Озон. На предложение маркетплейса откликнулись сотни населенных пунктов, крупные заказы отправлены в Калининград, Керчь, Пермь, Ухту. Во Владивосток, например, единовременно отгружено 45 мешков по 25 кг.

Алексей Захарин, директор по логистике Мальцовского портландцемента:

- В целом ожидаемый от розничной торговли экономический эффект составит – 695,5 тыс. руб. в год. Когда система розничной торговли через маркетплейс только внедрялась, мы ставили задачу в течение года выйти на показатель в 80 тонн. Сегодня, по результатам 9 месяцев у нас уже продано 83 тонны и продажи продолжаются несмотря на осень. В планах - расширить эксперимент и выйти на другие маркетплейсы.