Фото: пресс-служба Брянской городской администирации.

Юные брянские футболистки победили в финале всероссийских соревнований «Кожаный мяч – Лига юных футболистов». Состязания проходили на «Волгоград Арене». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Девочки из футбольной академии «Спартак»- Брянск» стали лучшими среди команд с игроками в возрасте 8 и 9 лет.

К «золоту» привела победная серия из шести матчей. В финале брянские футболистки победили спортивную школу из Татарстана.

Напомним, брянский спортсмен завоевал серебро на Всероссийском турнире по Бразильскому Джиу-Джитсу.

Возрастное ограничение – 6+.