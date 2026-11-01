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Происшествия1 ноября 2026 14:21

В Брянской области 48-летний мужчина в лесу подорвался на взрывном устройстве и погиб

Трагедия произошла в Карачевском районе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

В Брянской области 48-летний мужчина в лесу подорвался на взрывном устройстве и погиб. Трагедия произошла рядом с деревней Бабинка Карачевского района. об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской бласти Егор Ковальчук.

- По предварительной информации, он подорвался на взрывном устройстве, которое было сброшено украинскими террористами, - написал Егор Ковальчук. - Глубокие соболезнования родным и близким.

Жителей брянской области просят оказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.