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Происшествия31 октября 2026 14:29

При атаке ВСУ по Брянской области погибли двое мирных жителей и восемь ранены

Удары нанесли по Климову, Погару и Стародубскому району
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

При атаке ВСУ по Брянской области погибли двое мирных жителей и восемь ранены. Украинские беспилотники ударили по Климову, Погару и Стародубскому району. Об этом на своей странице ВКонтакте 31 октября сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Враг ударил дроном-камикадзе по частному дому в поселке Климово, - сообщает Егор Ковальчук. - К огромному горю погибли 30-летняя женщина и 41-летний мужчина. Глубокие соболезнования родным и близким. Ранены пять мирных жителей — четыре женщины и мужчина.

В результате атаки украинских фашистов ранена 73-летняя жительница Погара. В селе Воронок Стародубского района ранения получили 19-летний парень и 40-летний мужчина.

- Всем оказана необходимая медицинская помощь, пострадавшие госпитализированы, - написал Егор Ковальчук.