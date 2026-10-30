Фото: предоставлено пресс-службой АНО "Деменция.нет"».

В «Брянском доме социального обслуживания» появилось новое оборудование. Оно поступило в четверг, 29 октября, по федеральному проекту «Города Героев. Год памяти». Это благотворительная помощь. Оборудование предназначено для когнитивной диагностики и реабилитации. Стоит оно 2,1 миллиона рублей. Это благотворительная помощь в рамках федерального проекта «Города Героев. Год памяти», сообщают в социальном учреждении.

В торжественной передачи оборудования участвовали: директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Евгений Петров, главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Антипенко, директор «Брянского дома социального обслуживания» Юрий Нехаев, заместитель генерального директора по связям с общественностью компании FONBET Никита Иванов и руководитель социального проекта «Деменция.net» Наталья Русакова.

Директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Евгений Петров. Фото: пресс-служба АНО "Деменция.нет"».

- Это оборудование является уникальным для нашей области, для сети наших социальных учреждений, отметил Евгений Петров. - И я уверен, что мы сможем использовать это оборудование максимально эффективно для жителей Брянского дома социального обслуживания – в целях сохранения их когнитивного здоровья и профилактикиеменции. Благодарим организаторов проекта "Города Героев. Год памяти" за оказанную поддержку, которая станет серьезным подспорьем в нашей работе.

Как рассказал Юрий Нехаев, сейчас в учреждении проживает 500 получателей социальных услуг, 70% из них, пожилые люди, для которых профилактика деменции и работа на развитие когнитивных функций носит особенную важность.

Фото: пресс-служба АНО "Деменция.нет"».

- Именно для этих целей в учреждении будут применять новое оборудование. Система нейрокоммуникации и нейротренинга «НейроЧат» анализирует электрофизиологические параметры работы головного мозга, что позволяет развивать и тренировать внимание, память, скорость реакции и другие высшие мозговые функции, - пояснил Юрий Юрьевич. - А интерактивный программно-аппаратный комплекс «Визионеро» поможет упростить проведение диагностики деменции, последующей реабилитации или поддерживающей когнитивной терапии, ускорит работу персонала учреждения, автоматизирует большинство рутинных процессов и позволит получать точные данные о состоянии когнитивного здоровья пациента в реальном времени.

Главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Антипенко. Фото: пресс-служба АНО "Деменция.нет"».

С возрастом люди сталкиваются с разными когнитивными трудностями и вообще с хрупкостью здоровья. Об этом говорила во время передачи оборудования Татьяна Антипенко.

- И очень важны своевременная и качественная реабилитация и профессиональный уход, - подчеркнула Татьяна Михайловна. - Когнитивное здоровье имеет особое значение, потому что мозг определяет всю нашу жизнь.

Руководитель социального проекта «Деменция.net» Наталья Русакова. Фото: пресс-служба АНО "Деменция.нет"».

Наталья Русакова отметила важность участия в столь значимом проекте.

- Мы рады быть частью столь важной и масштабной инициативы – проекта „Города Героев“! – сказала Наталья Александровна. - Наш социальный проект Деменция.net занимается помощью людям с деменцией и их семьям, но мы помогаем не только адресно, но и системно работаем над проблемой когнитивных нарушений. И тут на первое место выходят профилактика и ранняяд диагностика особенно в старшем возрасте. В Брянской области почти 300 000 человек пенсионного возраста, и им нужно обращать особое внимание на профилактику и раннюю диагностику деменции! Наше участие в проекте „Города Героев. Год памяти“ как раз об этом – сохранении памяти и ясности ума в буквальном смысле!»

Узнать подробную информацию и поддержать проект «Города Героев. Год памяти»

можно на сайте: https://goroda-geroev.ru.

Наша справка:

Федеральный проект «Города Героев. Год памяти» – это продолжение прошлогодней инициативы фонда «Память поколений» и благотворительной программы ДоброFON компании FONBET. В новом сезоне, приуроченном к 85-летию начала Великой Отечественной войны, к «Городам Героев» присоединился партнер – социальный проект Деменция.net, что позволило расширить помощь, и теперь она направлена не только на физическую, как годом ранее, но и на когнитивную реабилитацию. При этом ключевой принцип проекта «Города Героев.

Год памяти» остается неизменным: учреждения сами формируют индивидуальный запрос

на необходимое оборудование, исходя из своих актуальных потребностей. Это обеспечивает адресность и эффективность. В течение 2026 года планируется оснастить социальные и медицинские учреждения в десяти городах воинской славы и трудовой доблести. Помощь уже получили учреждения в Северодвинске, Костроме, Пскове, Ульяновске, Ачинске, Великом Новгороде и Владикавказе. Брянск – восьмой город на карте всероссийского проекта «Города Героев. Год памяти».