Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске наградили победителей смотра-конкурса на лучшее благоустройство. В конкурсе участвовали 129 муниципальных учреждений города. Это - коллективы общеобразовательных школ, детских садов, ДШИ и спортшкол, Дворцов и Домов культуры, библиотек, парков. Итоги глава города Марина Дбар и глава городской администрации Александр Макаров. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

- Сегодня здесь собрались те, кто делает Брянск уютнее и прекраснее, - сказал Александр Макаров. - От всей души благодарим вас и ваших коллег — всех, кто вкладывал силы и душу в преображение территорий. Школы, детские сады, Дворцы культуры и библиотеки стали образцами городского благоустройства. Вы доказали, что создать красоту можно и без крупных материальных вложений: грамотно озеленить пространство, высадить деревья, разбить яркие клумбы. Спасибо за ваш труд, за неравнодушие и за тот уют, который вы дарите городу!

Каждая организация представила проект в одной или нескольких номинациях.

В номинации «Лучшая школа — зеленый оазис» победили школы №5 им. К.И. Пушновой, №29 им. Героя Советского Союза П.В. Кучерова, школа №34 и городской лицей № 2 им. М.В. Ломоносова. Оценивалось комплексное озеленение территории, разнообразие цветочных композиций с учётом сезонности цветения; использование вертикального и горизонтального озеленения, наличие тематических зон, экологическая грамотность проекта.

В номинации «Цветущий детский сад» конкурсная комиссия делала акцент на безопасность, яркость и игровую составляющую озеленения; создание цветочных клумб с крупными, яркими цветами, привлекающими внимание детей и организацию тематических цветочных композиций. Лучшими стали детские сады: №162 «Росинка», №155 «Светлячок», №183 «Незабудка» и отделение дошкольного образования гимназии №1 «Ромашка».

В номинации «Территория творчества» победили Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова, Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева и детская школа искусств №10. Оценивались оригинальность цветочных инсталляций, арт-объектов, интеграция искусства и природы.

В номинации «Зелёный старт» оценивалось озеленение, создание цветочных тематических инсталляций в зонах отдыха спортсменов и на территориях, прилегающих к спортивным объектам. Победили физкультурно-оздоровительный комплекс «Бежица», спортивная школа «Партизан», спортивный комбинат «Спартак» и оздоровительный комплекс «Брянск».

В номинации «Культурный ландшафт» лучшими признаны детская хореографическая школа города Брянска, Центральная городская библиотека им. П.Л. Проскурина, ДШИ №1 им. Т.П. Николаевой и Центральная детская библиотека им. М. Горького. Жюри оценивало гармоничное сочетание культурной среды и зелёных насаждений, создание парадных цветочных композиций у входа в учреждение, обустройство тематических клумб, отражающих культурную специфику.

Отдельную благодарность за благоустройство парков от руководства города получил руководитель городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин. Все победители получили благодарственные письма главы города.

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