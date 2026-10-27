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Общество27 октября 2026 11:35

Брянский губернатор навестил пострадавших при атаке ВСУ автобуса Москва-Новозыбков

Медики своевременно оказали людям всю необходимую помощь
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук навестил пострадавших при атаке ВСУ автобуса, который ехал в направлении Москва-Новозыбков. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Наши медики своевременно оказали всю необходимую помощь, - рассказал Егор Ковальчук. - Конечно, люди напуганы, все произошло внезапно, поэтому и психологическая поддержка очень важна. Сейчас пассажиры, получившие ранения, уже идут на поправку и скоро будут дома.

Губернатор также сообщил о том что, вместе с военными принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей конкретно в районе происшествия и по всему региону.

Напомним, 24 октября в Брянской области ВСУ атаковали автобус Москва-Новозыбков. Погибла женщина, трое человек ранены.