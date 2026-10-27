В Брянске прошло первенство по плаванию

Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

В Брянске в в бассейне УСЦ «ДОСААФ» прошло первенство города по плаванию. Спортивное событие приурочили к Дню тренера. Об этом сообщают в комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

В соревнованиях участвовали 453 спортсмена от 7 до 16 лет из следующих команд: ФСК «Путевка», ФОК «Бежица», СШ «Спартак», Дворец единоборств им. Артема Осипенко, СШОР «Дельфин» и УСЦ «ДОСААФ». Почетным гостем стал заместитель главы Брянской городской администрации по социальной политике Александр Гаврилов.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Во время соревнований разыграли 64 комплекта наград на дистанциях 50 м и 100 м всеми способами плавания и 200 м вольным стилем. 76 спортсменов выполнили нормативы спортивных разрядов, а трем спортсменам вручили спортивные квалификационные книжки.

Напомним, брянская спортсменка завоевала золото на Чемпионате России по боксу.

Возрастное ограничение – 6+.