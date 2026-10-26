Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Трое мирных жителей ранены в Брянской области при атаках ВСУ. Удары нанесли по поселкам Суземка и Белая Березка. Об этом 26 октября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

В Суземке в результате атаки вражеского дрона-камикадзе ранен 49-летний мужчина.

- Поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района подвергся обстрелу из РСЗО, ранения получили две 75-летние местные жительницы, - пишет Егор Ковальчук.

- Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь,- пишет глава брянского региона.

Также губернатор сообщает о том, что один частный дом разрушен полностью, три — повреждены, в многоквартирном пятиэтажном доме частично выбиты стекла окон

Напомним, за сутки над Брянской областью уничтожили 47 украинских беспилотников.