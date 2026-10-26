Брянский губернатор потребовал принять дополнительные меры по усилению защиты населенных пунктов

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук собрал представителей силовых структур и потребовал принять дополнительные меры по усилению защиты населенных пунктов. Требования губернатора основываются на пожеланиях граждан и рекомендациях специалистов. Об этом Егор Ковальчук сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Обстановка сложная, напряженная, - сказал Егор Ковальчук. . Знаю об этом не только из докладов, всецело разделяю обеспокоенность жителей.

Одна из проблем в населенных пунктах — отсутствие сотовой связи после нападений со стороны Украины. В регионе продолжают выстраивать систему оповещения населения в случае ракетной, беспилотной опасности, FPV-атак. Сообщения транслируются по теле- и радиоканалам, охват радиостанций расширяется. Военные помогают подключить рации и настроить на нужную частоту.

-По всему региону дополнительно будут выставлены мобильные огневые группы, патрули, оснащенные необходимым оружием и техникой, - рассказал Егор Ковальчук. - Перед «БАРС-Брянск» поставлена задача обеспечить присутствие бойцов бригады в населенных пунктах для подавления и ликвидации возникающих угроз.

ВСУ ежедневно атакуют гражданский, грузовой транспорт, пассажирские автобусы, и это вызывает особенную тревогу. Глава брянского региона поручиле оборудовать наиболее востребованные направления межмуниципальной дорожной сети противодроновыми сетками для безопасного движения.

-Повторю еще раз: ситуация в нашем приграничном регионе непростая и требует от нас максимальной результативности и слаженности работы силовых структур, глав муниципальных образований и экстренных служб сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность и защитить людей, - подчеркнул губернатор.

Также Егор Ковальчук сообщил о том, что регулярно собирается оперштаб региона, в который входят все представители силового блока, оперативно принимаются все необходимые решения, а вопросы обеспечения безопасности жителей всегда рассматривают в первую очередь.