В Брянске представили нового руководителя местного отделения «Ассоциации ветеранов специальной военной операции»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске главе Советского района Денису Семенову представили нового руководителя местного отделения общественной организации «Ассоциации ветеранов специальной военной операции». В Советском районе города ее возглавит Вадим Кучерявенков. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На встрече присутствовали прокурор Советского района Ярослав Шепида, а также депутат горсовета, председатель районной территориальной депутатской группы Валерий Егорушкин.

Нового руководителя представил руководитель городской общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции» Виктор Выдренок.

- Нужно продолжать выстраивать работу с действующими участниками спецоперации, ветеранами боевых действий и их семьями, - сказал Денис Семенов. - Мы слышим проблемы защитников Родины. Их интересы должен представлять человек, который имеет подобный опыт. Вадим Геннадьевич в этом смысле — достойная и понятная нам кандидатура.

А еще Денис Александрович добавил, что конструктивное взаимодействие ассоциации с администрацией, прокуратурой и депутатским корпусом поможет в решении проблем этой категории граждан и ресоциализации тех, кто возвращается с поля боя к обычной жизни.

Вадим Кучерявенков пошел на фронт добровольцем в 2022 году. В Брянске его ждали жена и двое детей. Воевал в спецназе «Ахмат». Вадим Геннадьевич награждён боевыми медалями, имеет ранения.

- Сейчас важно проанализировать ситуацию, понять, сколько наших товарищей выпало из зоны нашего внимания, если таковые, конечно, имеются, - рассказал Вадим Кучерявенков. - Со всеми постараться встретиться, пообщаться. Сформировать "костяк" для дальнейшей работы. Это важнейшая задача и мы к ней приступаем.